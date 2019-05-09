على عقلاء أمريكا إيقاف هتلر الصغير

2019/05/09 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبيل لطيف

حتى في امريكا معروف عنه انه كالبوم ينعق للخراب، فالرجل مازال يدافع عن الجريمة الكبرى التي ارتكبتها امريكا في العراق، والتي تبرأ منها حتى

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