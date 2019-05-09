تسريبات أمريكية تكشف ضعف السعودية والإمارات في اليمن

2019/05/09 | 02:29

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ذكر موقع "إنترسبت" الاستقصائي الأميركي أن وثيقة سرية للاستخبارات العسكرية الفرنسية كشفت أن السعودية والإمارات تعتمدان إلى حد كبير على أنظمة الأسلحة الغربية لشن

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