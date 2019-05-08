ضي-الكمر ..برنامج يقدم الثقافة بنكهة عراقية

2019/05/09 | 02:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق - مروة الجبوري

بعد انقطاع طويل شهد الشارع العراقي هذا العام برنامج (ضي الكمر ) على قناة ام بي سي العراق الذي اعاد الحياة لرموز عراقية وسلط الضوء على مثقفين عراقين وشعراء ومبدعين عاصروا الحداثة والتغيير .وقد عرف ان هذا البرنامج حواري يحتوي على فقرات متنوعة تشمل أحاديث رمضانية واجتماعية وفنية وفلسفية، ويستضيف أهم وأبرز نجوم العراق من مطربين وممثلين وملحنين وشعراء وغيرهم من المبدعين الذين تركوا بصمة لا تنسى في الذاكرة العراقية .



والجدير بالذكر ان البرنامج من تقديم الشاعر والكاتب العراقي مأمون النطاح والذي ابدع في التقديم ومحاورة ضيوف البرنامج، واعداد المبدع حيدر ناشيء ال دبس واخراج اكرم فاروق واشراف عام للمبدع اوس الشرقي.من الجدير للذكر ان هذا العمل هو الاول للشاعر مأمون النطاح في التقديم والحوار،.كما ان اختيار الاسم لهذا البرنامج جاء لاحياء ذكرى الفنان العراقي المرحوم فؤاد سالم واغنيته الشهيرة "ضي الكمر".

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