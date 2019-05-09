بالإنفوغرافيك.. موقف الجمهورية الإسلامية إزاء الاتفاق النووي

2019/05/09 | 02:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني عشية أمس الأربعاء، ان ايران قررت التوقف عن العمل ببعض التعهدات المدرجة في الاتفاق النووي وقال، انه وفقا لقرار

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