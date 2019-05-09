2019/05/09 | 03:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، اخماد حريقا نشب نتيجة حادث انقلاب صهريج محمل بمادة البنزين على الطريق حلة_ الديوانية الدولي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق نشب على طريق حلة_الديوانية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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