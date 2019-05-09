أمن الحشد: أغلقنا 320 مقرا وهميا وهذا مصير المعتقلين في الحملة

2019/05/09 | 03:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الامن في هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، عن إغلاق اكثر من 320 مقرا وهميا ينتحل صفة الحشد، كاشفة عن مصير مَن تم اعتقالهم أثناء حملة إغلاق المقرات الوهمية.

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