خير الكلام...

2019/05/09 | 03:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ليس عليك إسعاد كل الناس

ولكن عليك أن لاتؤذي أحدا منهم

‏اعلم أن التسامح هو ٲكبر مراتب القوة

وحب الانتقام أحد مظاهر الضعف

‏وإياك أن تتدخل في سرائر الناس

فلا

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