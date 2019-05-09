ترامب يفرض عقوبات جديدة على إيران ويتطلع للقاء قادتها

2019/05/09 | 05:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا رئاسيا يقضي بفرض عقوبات إضافية على إيران تستهدف قطاع المعادن، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن

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