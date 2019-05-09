واشنطن ترسم خطوطا حمراء لإيران في العراق

2019/05/09 | 05:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عكست زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بغداد صلابة استراتيجية واشنطن في تنفيذ العقوبات على إيران، وجدية واضحة من

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