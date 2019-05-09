ماكرون أكد دعمه لحكومة الوفاق والسراج يطالب بموقف أكثر وضوحا

2019/05/09 | 05:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قصر الإليزية أن فرنسا دعت إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار في ليبيا، واقترحت ترسيم خط لوقف الاشتباكات تحت إشراف أممي.

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