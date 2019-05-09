"كازابلانكا" في صالات السينما خلال عيد الفطر

2019/05/09 | 05:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "كازابلانكا" في صالات السينما خلال عيد الفطرطرحت شركة "سينرجي فيلمز" البرومو الدعائي الأول لفيلم "كازابلانكا"، الذي حظي بنسبة مشاهدة مرتفعة بمجرد عرضه.واحتوى على العديد من عوامل الجذب، إذ ظهر نجم العمل أمير كرارة في مشاهد "أكشن" بين البر والبحر، بينما ظهر النجم الأردني إياد نصار في شكل جديد.كما كان هناك ظهور مميز للفنان عمرو عبد الجليل، وكذلك للفنانين محمود البزاوي وغادة عادل.ويضم البرومو الفنان التركي خالد أرغنتش، بطل المسلسل الشهير "حريم السلطان".ومن المنتظر طرح فيلم "كازابلانكا" خلال موسم عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش، وهو من تأليف هشام هلال، وإنتاج شركة "سينرجي فيلمز" ووليد منصور وإخراج بيتر ميمي.

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