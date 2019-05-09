آل البارزاني يهيئون الأرضية لاستعادة “رئاستهم” لإقليم كردستان العراق

2019/05/09 | 05:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (العراق) – صوّت برلمان كردستان العراق، الأربعاء، لصالح مقترح تعديل قانون رئاسة الإقليم، وطريقة انتخاب الرئيس إلى حين إقرار دستور له.

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