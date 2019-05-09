2019/05/09 | 06:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيوخ الأميركي يستدعي ابن ترامب بشأن التدخل الروسي أفادت وسائل إعلام أميركية أنّ مجلس الشيوخ استدعى الابن البكر للرئيس دونالد ترامب للاستماع لإفادته بشأن التحقيق الروسي.بحسب وسائل الإعلام فإنّ لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الجمهوريون تريد الاستماع للمرة الثانية لدونالد ترامب جونيور في إطار هذا التحقيق الذي انتهى في مارس ولم يخلص إلى أدلّة على حصول تآمر بين موسكو وفريق المرشح الجمهوري خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.

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