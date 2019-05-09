قيادي ايزيدي يخشى من نزوح جماعي اخر للايزيديين

2019/05/09 | 07:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عبر قائممقام قضاء سنجار محما خليل، عن خشيته بان يعاد سيناريو النزوح الجماعي للايزيديين، مشيرا الى "وجود خلايا ارهابية، اعتدت على الفلاحين والمزارعين

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