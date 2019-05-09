علماء: ديناصور بجناحين كالخفاش أحدث تحولا مثيرا في تطور الطيور

2019/05/09 | 07:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف علماء عن العثور على ديناصور من ذوات الريش وحجمه أكبر قليلا من طائر القيق الأزرق وذي أجنحة مثل الخفافيش شمال شرق الصين.

وعاش الديناصور المسمى

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