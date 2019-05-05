آسوس تطلق حاسبا مميزا لعشاق الألعاب

2019/05/09 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استعرضت شركة “آسوس” مؤخرا حاسبها الشخصي الجديد “ZenBook 14″، بمواصفات تجعله واحدا من أبرز الحواسب الشخصية المخصصة لعشاق ألعاب الفيديو.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الجهاز:

-شاشة “ips” بمقاس 14 بوصة، بدقة عرض (1920/1080) بيكسل.

– معالج “intel Core i5” ثماني النوى، بتردد 1.6 غيغاهيرتز.

– ذاكرة وصول عشوائي “LDDR3″، بحجم 8 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 32 غيغابايت.

– قرص تخزين داخلي “SSD” 256 غيغابايت، قابل للتوسيع حتى 1 تيرابايت.

معالج رسومات “NVidia-GeForce MX150”.

– ماسح لبصمات الاصابع.

– منفذ HDMI.

– منفذ 3.ملم للسماعات.

– منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

منفذ USB-C.

– بطارية نشطة بحدود 11 ساعة متتالية.

– Blotoothe 5.0.

– نظام تشغيل Windows 10.

– هيكل أنيق بأبعاد (199/319/15.9) ملم.

– الوزن: 1.19 كلغ.

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