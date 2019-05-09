غيابات في صفوف الطلبة تصعب مهمته امام الميناء اليوم في الدوري الممتاز

2019/05/09 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن فريق الطلبة عن غياب ستة من لاعبيه في مباراة امام الميناء اليوم الخميس لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم والتي سيحتضنها ملعب الشعب الدولي .

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