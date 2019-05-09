النفط تكشف عن خطة لرفع الانتاج من حقول كركوك الى مليون ب/ي

2019/05/09 | 09:24

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وزارة النفط، الخميس، عن وضع خطة لرفع انتاج النفط من حقول كركوك الى مليون ب/ي.

وقال وزير النفط، ثامر الغضبان، في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، إن وزارته "تعد خطة للنهوض بإنتاج حقول كركوك من 400 الف ب/ي الى مليون ب/ي".

وبين، أن "العراق يصدر حاليا عبر ميناء جهان التركي 900 الف برميل من النفط المنتج هناك والمتبقي يذهب للانتاج المحلي".

وأضاف الغضبان، أن وزارته "تمتلك قدرات للنهوض بطاقة هذه الحقول الى مستويات اعلى وبزيادة لا تقل عن 50% والوصول بها الى مليون ب/ي بزيادة عن مستواها الحالي البالغ 400 ب/ي والتي يصدر منها ما بين 80 – 90 الف برميل عبر انبوب التصدير في اقليم كردستان والمرتبط بمنطقة فيشخابور بالانبوب (العراقي – التركي) ويصل الى ميناء جيهان، وتسلم هذه النفوط وتودع بخزان مخصص لها وتباع في الاسواق العالمية من قبل شركة تسويق النفط (سومو)".

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