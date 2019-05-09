تربية كربلاء تحدد موعد صرف أجور نقل المحاضرين المجانيين

2019/05/09 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير تربية محافظة كربلاء المقدسة عباس عودة عليوي، الخميس، أن أجور نقل المحاضرين المجانيين، سيتم صرفها مبدئيا قبل نهاية شهر حزيران المقبل، بعد الحصول على موافقة وزارة المالية بهذا الشأن.وقال عليوي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الاجتماع الأخير الذي عقد في مجلس النواب بحضور لجنة التربية واللجنة المالية ووكيل وزارة التربية […]

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