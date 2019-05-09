2019/05/09 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

كشف قائد قوة الصدمة، التابعة لقوات طوارئ البصرة، العقيد علي مشاري، عن صدور أوامر بإلقاء قبض ضد شيوخ عشائر في المحافظة، متورطين في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوامر قبض وفق قانون الإرهاب ضد شيوخ عشائر في البصرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوامر قبض وفق قانون الإرهاب ضد شيوخ عشائر في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).