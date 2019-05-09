قطار بغداد المعلق متوقف في محطة انتظار الاموال

2019/05/09 | 09:27

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العهد نيوز – بغداد

تواجه العاصمة بغداد مشكلة مستعصية تمثلت بالزحامات المرورية في معظم شوارعها وتقاطعاتها، وسط غياب الحلول، وتعطيل انشاء مشاريع استراتيجية

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