2019/05/09 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت صحف الخميس الصادرة اليوم زيارة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الى بغداد..ولقائه رئيسي الوزراء والجمهورية عادل عبد المهدي وبرهم صالح.فقد قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين “انَ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اكد لوزير الخارجية مايك بومبيو، استمرار العراق في “سياسته المتوازنة”، مشيراً إلى أن العراق يبني علاقاته بالجميع على أساس وضع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحف الخميس تتناول زيارة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الى بغداد..ولقائه عادل عبد المهدي وبرهم صالح) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحف الخميس تتناول زيارة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الى بغداد..ولقائه عادل عبد المهدي وبرهم صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).