الأمن النيابية تعد ورقة إصلاح أمنية وتعتزم تقديمها لعبد المهدي

2019/05/09 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس لجنة الأمن الدفاع النيابية محمد رضا ال حيدر، الخميس، عن اعداد اللجنة ورقة إصلاح أمنية تعنى بتطوير القوات الأمنية وهيكلة الأجهزة الاستخبارية، مشيرا إلى أن اللجنة تعتزم تقديم الورقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال ال حيدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن لجنته “تسعى لتقديم ورقة إصلاح للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء […]

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