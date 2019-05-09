صالحي: “قادرون على بلوغ التخصيب بنسبة 20 % خلال 4 أيام”

2019/05/09 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي بان امكانية العودة لما قبل الاتفاق النووي في فترة قصيرة متوفرة واذا كان القرار اتخاذ هذه الخطوة فان ايران قادرة على بلوغ التخصيب بنسبة 20 بالمائة في غضون 4 ايام.وقال صالحي ان اميركا ادعت بان ايران لا تلتزم بالاتفاق النووي الا ان […]

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