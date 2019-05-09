2019/05/09 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن ان العراق سيبرم قريبا اتفاقا مع الصين يقضي ببنائها ثلاثة الاف مدرسة في العراق من خلال شركاتها العاملة في البلاد لفك الدوام الثنائي والثلاثي ببغداد والمحافظات.

وقال مدير العلاقات والإعلام بالوزارة فراس محمد حسن في تصريح صحفي، إن "وزارة التربية نسقت مع الصين من خلال سفيرها المعتمد في بغداد، من اجل بناء ثلاثة الاف مدرسة في بغداد والمحافظات"، معربا عن أمله بـ"انجاز جميع اجراءات المشروع للمضي به وتنفيذه".وأضاف حسن، أن الوزارة "تعمل على حل مشكلة الدوام المزدوج الثنائي والثلاثي في بغداد والمحافظات لتوفير بيئة صحية ملائمة للطلبة بعيدة عن الاكتظاظ والتشويش ليكون الصف الدراسي مثاليا في كل مدرسة، ليتسنى للطلبة استقبال المادة العلمية بيسر وتنظيم".واوضح، أن "المشروع سيتم تنفيذه من خلال الشركات الصينية العاملة في العراق عن طريق نظام الدفع الآجل"، مؤكدا ان "المشروع سيسهم بتعزيز العلاقات التربوية مع الصين، فضلا عن اقامة دورات تدريبية للملاكات التعليمية والتربوية بهدف النهوض بواقع العملية التعليمية في البلاد"، مشيرا إلى أن "الصين لديها مشروع تعمل على تنفيذه مستقبلا يخص الطلبة المتفوقين، وهو اقامة مدرسة خاصة لهم لدعم مواهبهم خلال مدة العطلة الصيفية من خلال تجهيزها بالمستلزمات المدرسية من اجهزة تقنية حديثة تعمل على دعم مواهبهم المختلفة فضلا عن تعزيز التفكير الذهني لديهم".انتهى...س ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 آلاف مدرسة صينية قريبا في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 آلاف مدرسة صينية قريبا في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).