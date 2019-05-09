نائب عن الفتح: الطائرات الامريكية أحرقت مساحات كبيرة من الحقول الزراعية في صلاح الدين

2019/05/09 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعتبر هذا العمل تجاوز على السيادة العراقية

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