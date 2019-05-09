تقرير: 250 ألف دولار وسيارة لمن يصوت لهذين المرشحين لمنصب محافظ نينوى وهذا من يدفعها

2019/05/09 | 09:36

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بغداد اليوم- بغداد

قالت محطة عربية في تقرير نشرته الأربعاء (9 أيار 2019)، إن الصراع بين الكتل السياسية على منصب محافظ...





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