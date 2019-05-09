الخارجية النيابية تنتقد زيارة بومبيو غير المعلنة الى بغداد

2019/05/09 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنتقدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الزيارة غير المعلنة لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الى العاصمة بغداد مساء أول أمس الثلاثاء التي استمرت لأربع ساعات فقط.

وقالت الآ طالباني في تصريح صحفي، إن "العراق يرحب بأي زيارة لأي مسؤول أجنبي، لكن الزيارات يجب أن تكون معلنة وليست غير معلنة دائماً أو لا يتم الإفصاح عنها إلا بعد انتهائها".وشددت على ضرورة التعامل مع التوتر الأميركي - الإيراني "من منطلق الحفاظ على سيادة البلد، من دون أن نكون في محور دون محور آخر".وكان بومبيو قطع لقاءات مقررة في برلين وزار بغداد لمدة 4 ساعات، مساء الثلاثاء الماضي، التقى خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحضور وزير الخارجية محمد علي الحكيم.



وأكد رئيس الوزراء أثناء اللقاء مع بومبيو أن "الولايات المتحدة شريك استراتيجي مهم للعراق، وأن العراق مستمر بسياسته المتوازنة التي تبني جسور الصداقة والتعاون مع جميع الأصدقاء والجيران، ومنهم الجارة إيران".وشدد عبد المهدي على "أهمية حل جميع الاختلافات من خلال الحوار الصادق والبنّاء".من جانبه أكد بومبيو، بحسب بيان رئاسة الوزراء "تفهمه مواقف العراق من القضايا المطروحة".انتهى

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