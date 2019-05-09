الكونغرس يطالب بمنحه جميع الوثائق الخاصة بتحقيق مولر

2019/05/09 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وجهت لجنة مجلس النواب الأمريكي لشؤون الاستخبارات رسالة إلى المدعي العام الأمريكي، ويليام بار، طالبت فيها بمنحها الوثائق الخاصة بـتحقيق روبرت مولر في “التدخل الروسي” المزعوم.وجاء في بيان صحفي صدر عن اللجنة أن رئيسها، أدام شيف، وجه رسالة للمدعي العام، ويليام بار، طالب فيها بتقديمه الوثائق والمعلومات المرتبطة بتحقيق المدعي […]

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