2019/05/09 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يتعرض آلاف النساء حول العالم لخطر الموت بسبب الإصابة بسرطان المبيض دون إدراكهن لذلك في وقت مبكر.ويعد سرطان المبيض أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا وأسرعها فتكا، ولكن اكتشافه في مرحلة مبكرة ينقذ حياة نحو 90% من المصابات به.1- الانتفاخ يعاني الكثير منا من الانتفاخ بشكل منتظم، ولكننا نتحدث هنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سبع علامات مبكرة للإصابة بسرطان المبيض) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سبع علامات مبكرة للإصابة بسرطان المبيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).