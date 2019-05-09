الخدمات النيابية: الحسينية أكثر مناطق بغداد معاناة من الجانب الخدمي

2019/05/09 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت لجنة الخدمات في مجلس النواب، الخميس، أن قضاء الحسينية شمالي بغداد يعد أكثر مناطق العاصمة معاناة من الجانب الخدمي، مشيرة إلى أن القضاء مازال يعاني رغم تعهدات الحكومة الحالية والسابقة بتوفير الخدمات لها.وقال عضو اللجنة علاء الربيعي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “منطقة الحسينية يسكنها اكثر من ٤٠٠ الف نسمة ولا توجد فيها […]

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