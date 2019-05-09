غلطة سراي التركي يقترب من ضم النجم الهولندي بابل

2019/05/09 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اقتربت إدارة نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم، من ضم النجم الهولندي ريان بابل، المحترف في صفوف فولهام الانكليزي.

وبحسب مصادر من داخل مجلس إدارة غلطة سراي، فإن وفدا من الإدارة التقت مع مدير أعمال المهاجم الهولندي، قبل عدة أيام.

وأضافت المصادر أن الوفد اتفق مع مدير أعمال بابل، على انتقال النجم الهولندي إلى صفوف غلطة سراي اعتبارا من مطلع الموسم الكروي القادم.

ووفقا للمصادر أن بابل سينتقل إلى النادي التركي دون ان تدفع إدارة غلطة سراي أي مبلغ مالي لإدارة فولهام الانكليزي، وذلك بسبب انتهاء عقد بابل مع الفريق الانكليزي نهاية الموسم الكروي الحالي.

ومن المنتظر أن يوقع بابل على عقد مدته عامين، ويتقاضى من غلطة سراي التركي مبلغ 205 مليون يورو سنويا.

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