تكنولوجيا فريدة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى صخور

2019/05/09 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … نجح علماء، باستخدام تقنية جديدة، في تحويل ثاني أكسيد الكربون، الذي يعد أخطر الغازات الدفيئة في العالم، إلى أحجار معدنية، الأمر الذي قد يساهم في تقليل التلوث البيئي والحد من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري.وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن باحثين من جامعة ايسلندا اعتمدوا على تكنولوجيا […]

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