الزراعة: خطتنا الزراعية هذا العام ثلاثة أضعاف العام الماضي

2019/05/09 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، أن خطتها الزراعية للعام الحالي تزيد عن مليوني دونم ،بما يعادل ثلاثة أضعاف خطة العام الماضي في المساحات المزروعة نظرا لتوفر المياه وزيادة الخزين المائي الى اكثر من 50 مليار متر مكعب.

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