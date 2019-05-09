2019/05/09 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / قائممقام سنجار: اعتداء خلايا ارهابية على مزارعين ايزيديين امام انظار الجيش

09/05/2019 09:50:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلن قائممقام قضاء سنجار محما خليل ، الخميس، عن وجود خلايا ارهابية اعتدت على مزارعين ايزيديين امام انظار الجيش .

وذكر بيان لـ خليل تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "خلايا ارهابية قامت بالاعتداء على الفلاحين والمزارعين الايزيديين في قرية كوبل، بالقرب من قرية جري امام انظار الجيش العراقي الذي لم يحرك ساكن".

واضاف ان "هؤلاء الارهابيين قاموا بتدمير الابار الارتوازية التي اهلتها المنظمات الدولية بعد داعش، وكذلك التجاوز على مصادر الطاقة الكهربائية في المنطقة"، مشيرا الى ان "ذلك اشاع الرعب والهلع بين الاهالي".

وتابع خليل ان "هذا الامر لا يمكن له ان يمر مرور الكرام، ولابد من فتح تحقيق باشراف القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبدالمهدي، لمعرفة هذا التراخي والتواطيء من قبل الجيش العراقي، ومعرفة اسباب عدم القيام بمهامه في هذا القاطع".

وحذر خليل "من اعادة سيناريو النزوح الجماعي لابناء المكون الايزيدي في هذه المناطق، وبشكل شبيه بالنزوح الذي تم على ايدي تنظيم داعش الارهابي"، مناشدا "القائد العام للقوات المسلحة، وكذلك قائد عمليات نينوى، وقائد الفرقة الـ15، بالاهتمام بهذه الخروقات وتداعياتها، والتي لو استمرت فانها ستنتج اوضاع لا يحمد عقباها".

واتهم قائممقام قضاء سنجار محما خليل، في السادس من ايار الحالي، حزب العمال الكردستاني بارتكاب "ممارسات تعسفية" في القضاء ويمنع عودة النازحين، مشيراً إلى أن حزب العمال قام بتعيين مدراء نواحٍ تابعين له في سنجار.

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