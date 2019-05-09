2019/05/09 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران "برايان هوك" إن الولايات المتحدة لن تمنح أي إعفاءات أخرى تسمح لأي دولة بشراء النفط الإيراني دون مواجهة عقوبات الأمريكية.

مشيرا إلى إن أسواق النفط العالمية استوعبت بالفعل وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل في إطار حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة الضغط الاقتصادي على طهران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة لن تمنح أي اعفاءات أخرى لشراء النفط الإيراني) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة لن تمنح أي اعفاءات أخرى لشراء النفط الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).