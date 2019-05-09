إعادة عقارات بقيمة 7 مليارات دينار بعد تحويلها بأوراق مزورة

2019/05/09 | 09:56

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن تمكُّنها من إعادة عقارات بقيمة سبعة مليارات دينارٍ في محافظة البصرة إلى ملكيَّة الدولة، فيما أكدت إحالة المُتَّهم بالتزوير إلى القضاء.

وقالت الدائرة، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة تمكنت من ضبط أوليات العقارات في دائرة التسجيل العقاري بالمحافظة"، مبيّنة أن "تحريات المُديريَّة قادت إلى ضبط المُتَّهم الذي أقدم على إصدار هويَّات أحوال مدنيَّةٍ لأشخاصٍ مُتوفين؛ لغرض نقل ملكيَّة العقارات البالغة مساحتها 61 دونماً، والعائدة ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة - دائرة عقارات الدولة إلى شخصٍ آخر."

وتابعت المديريَّة انه "بالتعاون مع مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة الداخليَّة بالمحافظة، وبعد تتبُّعها الأوليَّات، تمكَّنت من ضبط المُتَّهم الذي أقدم على إصدار هويَّات الأحوال المدنيَّة للأشخاص المُتوفّين الذين كانوا يملكون حقَّ التصرُّف بالأراضي؛ لغرض نقل ملكيَّتها زوراً لمُتَّهمٍ آخر قام فيما بعد بتجريفها وتقطيعها بنيَّة بيعها بشكل قطعٍ على المُواطنين."

ونوَّهت الهيئة الى "تنظيم المديريَّة محضر ضبطٍ أصولياً بالمُبرزات الجرميَّة المضبوطة، وتمَّ عرضه بصحبة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق."

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