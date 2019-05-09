وثيقة: العراق يرفع أسعار خام البصرة لآسيا في حزيران

2019/05/09 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت وثيقة أسعار حصلت عليها رويترز يوم الخميس أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا في يونيو حزيران بواقع 60 سنتا إلى 1.60 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة مقارنة مع الشهر السابق.

وجرى تسعير خام البصرة الثقيل إلى آسيا في الشهر ذاته عند متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة منقوصا منه 1.40 دولار للبرميل بارتفاع قدره 80 سنتا مقارنة مع الشهر السابق.

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