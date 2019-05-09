رئيس الأركان الأمريكي يطالب بإبقاء قواته في أفغانستان فترة أطول

2019/05/09 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يوم امس الأربعاء الى إبقاء قواته في أفغانستان إلى أن يتحقق الغرض، مشيرا إلى استمرار الوجود

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