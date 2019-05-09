الكشف عن مخالفات بمليار دينار في حسابات حرس حدود البصرة

2019/05/09 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكتشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية وجود مخالفات مالية في حسابات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في محافظة البصرة وأحد

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