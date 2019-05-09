نائب يحمل العبادي مسؤولية “فوضى” انتشار القوات الأجنبية في العراق

2019/05/09 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حمل النائب عن كتلة صادقون النيابية عدي عواد، الأربعاء، الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي مسؤولية “فوضى” انتشار القوات الأجنبية داخل البلاد، مشيرا إلى أن مهمة جدولة التواجد الأجنبي ملقاة على عاتق حكومة عادل عبد المهدي.وقال عواد في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “من غير المقبول بقاء القوات الأجنبية دون وضع حد لتواجدها وبرمجتها بطرق قانونية”، […]

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