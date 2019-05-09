مجلس المحافظة يعلن دعمه الكامل لشركة نفط ذي قار

2019/05/09 | 10:00

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شبكة اخبار الناصرية:

اعرب مجلس محافظة ذي قار اليوم عن دعمه الكامل والقوي لشركة نفط ذي قار ولكادرها الاداري .





شبكة اخبار الناصرية:اعرب مجلس محافظة ذي قار اليوم عن دعمه الكامل والقوي لشركة نفط ذي قار ولكادرها الاداري .و جاء موقف مجلس المحافظة على لسان رئيسه رحيم الخاقاني اثناء استقباله اليوم لمدير عام الشركة على وارد الذي زاره مهنئا بالمنصب الجديد ، وفقا لبيان للشركة .واشار البيان الذي حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ، ان الخاقاني اكد دعم مجلس المحافظة وبقوة لشركة نفط ذي قار وادارتها ومنتسبيها الذين قال عنهم بانهم يقدمون اعمالا كبيرة في القطاع النفطي في المحافظة .

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