2019/05/09 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة مايكروسوفت ان بعض الإعدادات والظروف قد تؤدي إلى عدم تثبيت التحديثات الوظيفية الكبرى بشكل تلقائي على الحواسيب، التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، لذا ننصح قبل تثبيت التحديث الرئيسي القادم الإصدار 1903.وذكرت الشركة، انه ” يمكن للمستخدم معرفة إصدار النظام عن طريق إدخال الأمر winver في نطاق البحث.وإذا كان الإصدار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مايكروسوفت تحذر من مشكلة توقف التحديثات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مايكروسوفت تحذر من مشكلة توقف التحديثات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).