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شاهد بالفيديو.. المستشفى البيطري بالبصرة: لا إصابات بأنفلونزا الطيور بين البشر والإصابة سجلت بالدواجن #المربد


شاهد بالفيديو.. المستشفى البيطري بالبصرة: لا إصابات بأنفلونزا الطيور بين البشر والإصابة سجلت بالدواجن #المربد
2019/05/09 | 10:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: gp1PuRytz8U

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