محاولة تفكيك ناعم للحراك الجزائري

2019/05/09 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلما زاد عطش الآلهة ازدادت القرابين، وكلما تمت التضحية بالقرابين شدّد الكهنة الحراسة على المعبد.هذا هو ملخص الوضع في الجزائر.تحوّلت

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