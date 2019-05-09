طالبان وواشنطن.. اتفاق وشيك على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان

2019/05/09 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين إن المحادثات بين ممثلي الحركة الأفغانية والمبعوث الأميركي زلماي خليل زاد، حققت تقدما

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