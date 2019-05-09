2019/05/09 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي

: الاتحاد الاوروبي لن يعيد العقوبات ضد ايران بعد قرارها الأخير

طالما لم يتعارض مع الاتفاق النووي وطالما لم تتحدث الوكالة الدولية

للطاقة الذرية عن انتهاك ايراني للاتفاق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أوروبي كبير : الاتحاد الاوروبي لن يعيد العقوبات ضد ايران بعد قرارها الأخير) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أوروبي كبير : الاتحاد الاوروبي لن يعيد العقوبات ضد ايران بعد قرارها الأخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).