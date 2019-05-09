بيلوسي لواشنطن بوست : اجراءات ايران في تقليص تعهداتها النووية جادة للغاية

2019/05/09 | 10:05

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لواشنطن بوست ان

اجراءات ايران في تقليص تعهداتها النووية "جادة للغاية".

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