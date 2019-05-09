مروحية للتحالف الدولي تتسبب باندلاع حريق بقاعدة سبايكر

2019/05/09 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت القيادة في بيان، تلقته "الغدير، إن "عجلات اطفاء الدفاع المدني لمحافظة صلاح الدين بالتنسيق مع مقر قيادتنا أخمدت حريقا نشب في الاحراش الجافة في قاعدة الشهيد ماجد التميمي (سبايكر)".وأضافت، أن "ألسنة النيران امتدت الى مسافات كبيرة بسبب قوة الرياح وصلت الى المزارع القريبة من القاعدة اعلاه".وأشارت القيادة، إلى أن "الحريق حدث بسبب إطلاق طائرة مروحية (سمتية) تابعة الى قوات التحالف مشاعل حرارية على الأعشاب".انتهى...س ح

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