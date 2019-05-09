مفتشية الداخلية تكتشف وجود مخالفات مالية بمليار دينار في حسابات حرس حدود البصرة

2019/05/09 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكتشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الخميس، وجود مخالفات مالية في حسابات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في محافظة البصرة وأحد ألويتها بما يقرب من مليار دينار.وذكر بيان للمكتب تلقت /المعلومة/ نسخة منه، أن “الكشف على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام مفادها وجود مخالفات مالية كبيرة في مقرقيادة حرس […]

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